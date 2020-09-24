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Жители Сегежи спрятали труп в диване

Новости. Криминал
07:15, 25 Сентября 2020
фото: pixabay.com
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В районном центре Карелии во время застолья насмерть забили человека, а его труп сначала спрятали в диване, а потом в лесу.

В Следственном комитете Карелии сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых в квартире в Сегеже. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый напал на одного из собутыльников и избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, после чего его тело сначала спрятали в диване, а затем вывезли в лесной массив.

В настоящее время в отношении двух мужчин, которые, по версии следствия, спрятали тело, расследуется уголовное дело статье за укрывательство особо тяжкого преступления.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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