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Жители Суоярвского района Карелии выступили против открытия форелевой фермы на озере Суйстамонъярви

Новости. Общество
13:10, 27 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

В районе начался сбор подписей под обращением к главе Минсельхоза республики, где выражается несогласие с планами формирования на озере рыбоводческого участка.

Подписавшиеся под петицией жители Суоярвского района просят карельского министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова считать эту петицию в качестве предложения местного населения запретить выращивание форели на озере Суйстамонъярви.  

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«Выращивание форели на внутренних водоемах Карелии наносит серьезный урон экосистеме водоема и экологии в целом. В результате выращивания форели в озерах вода становится непригодной для использования в хозяйственных и питьевых целях», – цитирует обращение деловая интернет-газета «Вести Карелии».

Напомним, министерство сельского и рыбного хозяйства республики назначило на 15 июня очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На него вынесен вопрос о формировании трех участков на трех карельских озерах — Онежском, Ладожском и Суйстамонъярви.

Читайте подробнее в деловой интернет-газете «Вести Карелии».

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