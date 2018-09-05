Жители трех населенных пунктов Карелии боятся остаться отрезанными от мира из-за размытия дороги

В поселках Боровой, Новое Юшкозеро и деревне Юшкозеро собирают подписи под обращением в адрес главы Карелии с жалобой на отвратительное состояние автодороги Юшкозеро-Боровой-Костомукша.

Нерешаемый годами вопрос содержания дороги Юшкозеро-Боровой-Костомукша объединил жителей сразу трех населенных пунктов Калевалького района. Об этом пишут "Северные берега".

"С недавнего времени, - говорится в обращении главе Карелии Артуру Парфенчикову, - дорога была передана Лоухскому ДРСУ, после чего ее состояние ухудшилось в разы. Спецтехника, выданная участку п. Боровой, - это одна единица, которой является вечно ломающийся старый грейдер, и обслуживать ему надо 300 км автодорог. Условий для содержания и ремонта техники нет, в гараже нет самого элементарного — электричества, не говоря уже о запчастях".

По словам местных жителей, за летний период грейдер выходил на дорогу от силы два раза. "Дорога до Костомукши — одно мучение, сплошные ямы, гребенка, заросли кустарников по обочинам…", - говорится в обращении.

В письме главе республики жители выражают обеспокоенность, что с приходом осенних дождей дороги не будет совсем. И тогда, как это уже бывало не раз, перестанет курсировать рейсовый автобус до Костомукши. А это единственная возможность людям, не имеющим личного транспорта, попасть к поезду, чтобы добраться до Петрозаводска и его медицинских учреждений, а студентам – до места учебы.

Как отмечают "Северные берега", авторы письма задают Артуру Парфенчикову вопросы: когда чиновники обратят внимание на состояние дороги Юшкозеро-Боровой-Костомукша, ведется ли дорожный контроль за работами? И главное — куда же исчезают деньги, предусмотренные на содержание данного участка дороги?

"На встрече боровчан в 2017 году с заместителем премьер-министра правительства РК О.И. Чебуниной было обещано людям, что если не отремонтируют эту дорогу, то хотя бы будет организован выезд автогрейдера один раз в неделю, - информируют Парфенчикова боровчане и юшкозерцы.

"Держит ли хоть кто-то свое слово среди руководителей нашей республики, несет ли ответственность за свои обещания?", - вопрошают они. И сами себе в письме отвечают, что долго можно жаловаться, только будет ли толк?

"Услышат ли крик о помощи жителей сразу трех населенных пунктов нашего района республиканские чиновники? Видимо, нет. В лучшем случае, чтобы успокоить людей, не сегодня-завтра отправят на дорогу грейдер. А потом? А потом вновь о ней забудут", - уверены "Северные берега".

Напомним, региональную дорогу "Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - госграница", которая находится в неудовлетворительном состоянии, до конца года должны передать в федеральную собственность. По сообщению главы Карелии, сэкономленные деньги пойдут на ремонт региональных дорог в Муезерском районе.