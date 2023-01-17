Жителя Карелии будут судить за незаконное хранение пороха

В Медвежьегорском районе Карелии расследуется уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.
Сотрудники уголовного розыска Медвежьегорского района выяснили, что 36-летний местный житель хранит у себя дома порох.
В беседе с полицейскими тот пояснил, что нашел банку пороха, а также иные охотничьи предметы в лесу, сообщили в МВД Карелии.
Возбуждено уголовное дело. Наказание - до восьми лет лишения свободы.
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