Жителя Карелии укусил энцефалитный клещ

В республике зафиксированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 2594 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 538, что не превышает среднемноголетних значений.

Зарегистрированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16 административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.