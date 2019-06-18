Жителя Карелии укусил энцефалитный клещ

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В республике зафиксированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 2594 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 538, что не превышает среднемноголетних значений.
Зарегистрированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16 административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.
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