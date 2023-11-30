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Жителям Карелии расскажут, как безопасно выбрать детские подарки

Новости. Общество
17:40, 01 Декабря 2023
фото: © pressfoto / Freepik

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«Горячую линию» проведет Центр Гигиены и эпидемиологии в республике.

Консультационный центр и пункты для потребителей в районах Карелия при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» будут проводить с 4 по 15 декабря «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии.

В рабочие дни на вопросы граждан будет отвечать юрист Консультационного центра по телефону 8 (8142) 56-12-07.

В районах Карелии вопросы будут принимать специалисты пунктов для потребителей:
В Костомукше по адресу: улица Звездная, 23, или по телефону 8 (81459) 5-19-49. Режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00;

В Сегеже по адресу: улица Мира, 38 А, или по телефону 8(81431) 4-37-92. Режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00;

В Кеми по адресу: улица Гидростроителей, 36, или по телефону 8(81458) 7-29-64. Режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00.

Кроме того, информацию о проведении консультаций разместили на сайте  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия». 

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