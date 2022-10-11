Жителям Карелии расскажут, как пересчитать пенсию без заявления

Во вторник в отделении ПФР России по Карелии пройдет традиционная горячая линия.
Во вторник, 25 октября, еженедельную горячую линию отделения
Пенсионного фонда РФ по Карелии посвятят вопросам выплаты пенсии и её беззаявительного перерасчета.
Звонить стоит с 11.00 до 13.00 по номеру в Петрозаводске: (8 8142) 79-59-14.
Кроме того, информацию о графике выплаты пенсий ежемесячно размещают в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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