Жителям Карелии расскажут, как пересчитать пенсию без заявления

Во вторник в отделении ПФР России по Карелии пройдет традиционная горячая линия.

Во вторник, 25 октября, еженедельную горячую линию отделения

Пенсионного фонда РФ по Карелии посвятят вопросам выплаты пенсии и её беззаявительного перерасчета.



Звонить стоит с 11.00 до 13.00 по номеру в Петрозаводске: (8 8142) 79-59-14.



Кроме того, информацию о графике выплаты пенсий ежемесячно размещают в группе в социальной сети «ВКонтакте».