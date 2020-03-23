Жителям Карелии, вернувшимся из-за границы, предлагают оформить "больничный" дистанционно

С 20 марта по 1 июля "больничные" без посещения медорганизаций могут оформить застрахованные лица, вернувшиеся из-за границы, и совместно проживающие с ними работающие граждане, сообщили в регионального отделения ФСС.

Для оформления электронного листков нетрудоспособности работающим гражданам необходимо подать заявление в личном кабинете застрахованного лица (электронный сервис Фонда социального страхования: https://cabinets.fss.ru/). Доступ к кабинету обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации. Потребуется представить фото документов, подтверждающих пребывание на территории иностранного государства (сканы страницы загранпаспорта с фотографией и отметками о пересечении границы РФ; проездные билеты, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства). Заявление на оформление "больничного" можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

"Больничный", выданный в связи с карантином на 14 календарных дней, будет оплачиваться Фондом социального страхования РФ частями. Первая выплата произойдет после семи календарных дней нахождения на "больничном", вторая выплата – после закрытия листка нетрудоспособности.

В ФСС отметили, что данный порядок распространяется только на официально трудоустроенных граждан, приехавших из-за рубежа и совместно проживающих с ними работающих лиц. Для остальных категорий граждан порядок оформления "больничного" и его оплата сохранится в прежнем режиме.

Телефон "горячей" линии карельского отделения Фонда по подаче и заполнению заявления – (8 814 2) 79-10-27, по техническим вопросам - (8 814 2) 71-37-44. Телефон круглосуточной "горячей" линии: 8 800-302-75-49.

Ранее сообщалось, Минстрой Карелии и Фонд капремонта не будут принимать граждан из-за коронавируса.