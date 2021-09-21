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Жителям малонаселенных пунктов Карелии придется забыть о наличных деньгах и учиться онлайн-платежам

Новости. Общество
13:34, 28 Сентября 2021
фото: © freepik

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Банки не станут расширять свое присутствие в районах Карелии за счет установки новых банкоматов, поэтому местному населению придется осваивать интернет для дистанционного пользования банковскими услугами.

Это следует из материалов по итогам заседания рабочей группы по повышению доступности банковских услуг в Карелии.

В пресс-службе Национального банка по Республике Карелия (отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ) пояснили, что для обучения населения планируется создание в районах пунктов финансового консультирования с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию. Такой пункт уже работает в селе Заозерье, готовятся к открытию пункты ещё в 14 поселках.

По словам заместителя министра по транспорту и связи Юлии Мизинковой, жители районов получат доступ к интернету за счет расширения сети. В 2019–2020 годах к интернету в Карелии подключили 261 объект в 150 населенных пунктах, в этом году уже построены сети к 188 объектам в 51 населенном пункте. Операторы связи установили 180 новых базовых станций сотовой связи, до конца года запланировано ввести еще 20.

Вместе с тем, в Карелии остается большое количество населенных пунктов, где нет интернета. Министерство подготовит перечень таких поселков, чтобы банки рассмотрели возможность открытия там точек доступа к банковским услугам.

Ранее в Минфине Карелии сообщили, что власти рассчитывают на появление таких точек в почтовых отделениях и торговых организациях.

В министерстве также отмечали, что на протяжении последних лет в адрес правительства поступают жалобы граждан, которые из-за отсутствия отделений банков и банкоматов не могут снимать наличные, проводить платежи и переводы.

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Комментарии

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Изя
2021-09-28 14:09:54
Мизинкова ???? Почему он не с Геной ???)))
Горожанин
2021-09-28 14:06:07
Фантазеры! Там у нас такой интернет, что пока код придет, время транзакции истечет...
Любка
2021-09-28 13:46:02
Где протесты слабуновой, рогалевича, фукса с леповецким. Почему молчит трунов, улицкая, ахиджакова ?
Изя
2021-09-28 14:20:29
Любка, Ульянов , Захарчук , Косенков молчат , не протестуют и они тоже ))))
нетюлень
2021-09-28 13:46:01
То есть, оптимизнутые когда-то сельские сберкассы будут восстановлены и обновлены. Это хорошо.
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