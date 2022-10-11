Жителям отдаленного района Петрозаводска угрожает гололед из-за сломанной колонки

В Соломенном вышла из строя водоразборная колонка, вода льется на проезжую часть, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, у дома №23-А по улице Соломенской неисправна водоразборная колонка. Вода течет на проезжую часть.



Данные передали для проверки и принятия мер в АО «ПКС - Водоканал».



Отметим, по информации регионального Гидрометцентра, в ночь на субботу, 5 ноября, столбики термометров в столице Карелии опустятся до -4 градусов.