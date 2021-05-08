Жителям Петрозаводска предложили «расписаться за деда»

В столице Карелии проходит патриотическая акция «Распишись за деда», посвященная Дню Победы.

В центре Петрозаводска находится стенд с изображением советских бойцов. Большая часть площади объекта отдана под записи горожан. Фото с места событий опубликованы в сообществе «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Патриотическая акция называется «Распишись за деда», говорится в паблике. Горожане оставляют на стенде свои записи.

Ранее сообщалось, что власти Карелии предлагают подойти с фонариком к окну в честь Победы.