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Жителям Петрозаводска предложили «расписаться за деда»

Новости. Общество
13:40, 09 Мая 2021
фото: Управление культуры Администрации Петрозаводска / ВК
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В столице Карелии проходит патриотическая акция «Распишись за деда», посвященная Дню Победы.

В центре Петрозаводска находится стенд с изображением советских бойцов. Большая часть площади объекта отдана под записи горожан. Фото с места событий опубликованы в сообществе «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Патриотическая акция называется «Распишись за деда», говорится в паблике. Горожане оставляют на стенде свои записи.

Ранее сообщалось, что власти Карелии предлагают подойти с фонариком к окну в честь Победы.

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