Власти Карелии предлагают подойти с фонариком к окну в честь Победы

Авторы правительственного паблика «Республика Карелия» призывают жителей региона подключиться к акции «Свет Победы».

Девятого мая в стране пройдет всероссийская акция «Свет Победы», призванная почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом информирует правительственный паблик «Республика Карелия».

Авторы сообщества предлагают жителям республики принять участие в мероприятии.

«Для участия в акции необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют», — говорится в тексте поста.

Также авторы сообщения призывают выкладывать видео со своим участием в акции в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава администрации района Карелии отправился на эстафету в честь 9 мая.