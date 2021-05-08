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Власти Карелии предлагают подойти с фонариком к окну в честь Победы

Новости. Общество
12:04, 09 Мая 2021
фото: Республика Карелия / ВК / скриншот ролика #СВЕТПОБЕДЫ
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Авторы правительственного паблика «Республика Карелия» призывают жителей региона подключиться к акции «Свет Победы».

Девятого мая в стране пройдет всероссийская акция «Свет Победы», призванная почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом информирует правительственный паблик «Республика Карелия».

Авторы сообщества предлагают жителям республики принять участие в мероприятии.

«Для участия в акции необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют», — говорится в тексте поста.

Также авторы сообщения призывают выкладывать видео со своим участием в акции в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава администрации района Карелии отправился на эстафету в честь 9 мая.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-09 13:52:32
Прикольно навальнят затролили. Ржака. Падсталом :)
User
2021-05-09 13:25:39
Организаторы массовой акции уже задержаны? Или в 100500-й раз это другое?
Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России», — сказал Толстой с думской трибуны.
Саныч
2021-05-09 12:16:54
Развелось навальнят)))
Гость
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