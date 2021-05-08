Глава администрации района Карелии отправился на эстафету в честь 9 мая

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров принял решение провести праздничный забег.

Об этом Дмитрий Петров сообщил посетителям своей страницы в социальной сети.

«Собираемся бежать эстафету, посвящённую годовщине Победы», — заявил Петров.

На фото, прикрепленном к посту, изображена группа людей и сам Дмитрий Петров, облачённый в спортивную форму.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщал, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.