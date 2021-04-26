Жителям Петрозаводска раздадут георгиевские ленточки перед Днем Победы

С 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям столицы Карелии георгиевские ленты на улицах, около мемориальных комплексов, памятников и у торговых центров.
Республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка» стартует в Петрозаводске 27 апреля. Встретить волонтера с неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий можно будет также 1-го мая и с 7 по 9 мая, сообщается на сайте правительства Карелии.
Так, 27 мая георгиевскую ленточку можно получить 15.00:
- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,
- Студенческий бульвар (возле фонтана «Молекула»),
- территория возле ТРЦ «Макси»,
1 мая:
- площадь Ленина,
- территория возле ТРЦ «Макси»,
7-9 мая:
- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,
- территория возле ТРЦ «Макси».
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