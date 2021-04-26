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Жителям Петрозаводска раздадут георгиевские ленточки перед Днем Победы

Новости. Общество
08:20, 27 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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С 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям столицы Карелии георгиевские ленты на улицах, около мемориальных комплексов, памятников и у торговых центров.

Республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка» стартует в Петрозаводске 27 апреля. Встретить волонтера с неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий можно будет также 1-го мая и с 7 по 9 мая, сообщается на сайте правительства Карелии.

Так, 27 мая георгиевскую ленточку можно получить 15.00:

- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

- Студенческий бульвар (возле фонтана «Молекула»),

- территория возле ТРЦ «Макси»,

1 мая:

- площадь Ленина,

- территория возле ТРЦ «Макси»,

7-9 мая:

- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

- территория возле ТРЦ «Макси». 

Ранее сообщалось, на День Победы жителей столицы Карелии ждут концерты, парад и салют - появилась полная программа празднования.

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Комментарии

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наташка
2021-04-27 09:10:22
Пусть слабуновой дадут ленточку :)
Вася
2021-04-27 08:33:02
Ну наконец то,а то тяжко без ленточки.
Off
2021-04-27 08:32:19
Лучше бы по сто грамм мужикам выдавали , женщинам по платку , детям по сникерсу , педроссам -поездку в места не столь отдаленные .
наташка
2021-04-27 08:24:14
У либерды истерика
Off
2021-04-27 08:47:47
наташка, не ври мужик . Вольфыч всегда, в первых рядах носит эту ленту и его соратники ...везде вешают ... :)
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