Жителям Петрозаводска раздадут георгиевские ленточки перед Днем Победы

С 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям столицы Карелии георгиевские ленты на улицах, около мемориальных комплексов, памятников и у торговых центров.

Республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка» стартует в Петрозаводске 27 апреля. Встретить волонтера с неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий можно будет также 1-го мая и с 7 по 9 мая, сообщается на сайте правительства Карелии.

Так, 27 мая георгиевскую ленточку можно получить 15.00:

- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

- Студенческий бульвар (возле фонтана «Молекула»),

- территория возле ТРЦ «Макси»,

1 мая:

- площадь Ленина,

- территория возле ТРЦ «Макси»,

7-9 мая:

- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

- территория возле ТРЦ «Макси».

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