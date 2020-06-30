Жительница Карелии "купила" авиабилеты на фальшивом сайте и никуда не полетела

Жительницу Калевальского района обманули в интернете.

Как сообщили в МВД Карелии, обратившаяся в полицию пенсионерка когда-то уже заказывала авиабилеты онлайн. Общение с той фирмой ее устроило. Поэтому в очередной раз, решая вопрос с поездкой, женщина стала искать в сети ту же компанию. Поиск привел на сайт, внешне похожий на знакомую торговую площадку. Оформив покупку трех авиабилетов на рейс из Санкт-Петербурга до одного из городов на Волге, она перечислила более 10 500 рублей.

Далее женщина стала ждать, когда на электронную почту поступят оформленные проездные документы. Они не пришли. Попытка вновь обратиться к сайту окончилась безуспешно – сайт оказался заблокирован. Проверка ссылки, которая осталась в распоряжении пенсионерки, показала - официально эта продажа нигде не учтена, вылететь невозможно, деньги похищены.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД.

В полицию Карелии почти каждый день обращаются пострадавшие от мошенников, орудующих на просторах сети, отметили в ведомстве. В современных реалиях подделать сайт любой организации или учреждения – совсем не сложно. Поэтому жителям республики, предпочитающим дистанционные сделки, следует максимально бдительно делать покупки, проверяя ресурс и анализируя гарантии своей безопасности.