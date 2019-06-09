Жительница Карелии не смогла отстоять гараж перед судом

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Женщина обратилась с иском к местной администрации о признании права собственности на гараж, сообщили в Пудожском районном суде.
Женщина указала, что в 1997 году на основании выданного разрешения мэрии на право застройки она возвела гараж, однако не зарегистрировала право собственности на гараж в установленном законом порядке. Она росила признать за ней право собственности в отношении спорного гаража.
В судебном заседании мировой судья установил, что спорный гараж находится в комплексе с иными аналогичными гаражными сооружениями, имеет смежные стены с соседним гаражом, земельный участок под гаражом истице не принадлежит, договор аренды на данный участок ею не заключался.
Мировой судья принял решение об отказе истице в удовлетворении исковых требований.
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