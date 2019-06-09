Жительница Карелии не смогла отстоять гараж перед судом

Женщина обратилась с иском к местной администрации о признании права собственности на гараж, сообщили в Пудожском районном суде.

Женщина указала, что в 1997 году на основании выданного разрешения мэрии на право застройки она возвела гараж, однако не зарегистрировала право собственности на гараж в установленном законом порядке. Она росила признать за ней право собственности в отношении спорного гаража.

В судебном заседании мировой судья установил, что спорный гараж находится в комплексе с иными аналогичными гаражными сооружениями, имеет смежные стены с соседним гаражом, земельный участок под гаражом истице не принадлежит, договор аренды на данный участок ею не заключался.

Мировой судья принял решение об отказе истице в удовлетворении исковых требований.