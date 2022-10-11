Жительница Карелии попала в Книгу рекордов России

Петрозаводчанка Ольга Андрейчук изготовила самую высокую диадему в стране.

Уроженки Костомукши, ныне жительница столицы Карелии Ольга Андрейчук смастерила самую высокую диадему в России и попала в Книгу рекордов. Торжественная церемония награждения рекордсменов прошла в Москве 28 ноября, пишет «64 параллель онлайн».

Высота диадемы — 240 миллиметров. На ее изготовление ушла неделя. Ольга сделала ее специально для установления рекорда.

— Это мое самое сложное изделие, была проделана кропотливая работа над каждым элементом. У диадемы металлическая основа собственного производства, а сама она украшена стразами из чешского стекла, — цитирует издание Костомукши Ольгу.

Диадему от мастерицы из Карелии разыграли на благотворительном аукционе. Владелец крупной строительной компании приобрел украшение за один миллион рублей. Эти деньги пойдут на исполнение мечты молодого человека с инвалидностью из Пензы, который хочет посетить Иерусалим. Ивану сейчас 30 лет. При рождении он получил родовую травму и с детства прикован к инвалидному креслу. Несмотря на физические ограничения, молодой человек получил три высших образования. Он мечтает стать священником и посетить святую землю Израиля.

— С помощью этого проекта мы с создателями книги хотим привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. Я очень надеюсь, что благотворительная история с Иваном — это начало большого и светлого пути, и что моё творчество поможет ещё не одному человеку. Я всегда хотела не просто творить, а вкладывать смысл в свои работы, — рассказала рекордсменка.

Ольга Андрейчук родилась и выросла в Костомукше, но уже несколько лет живет в Петрозаводске. Она с самого детства любит заниматься творчеством. Сейчас Ольга создает украшения ручной работы, особенной популярностью пользуются ее диадемы. Их девушка изготавливает для разных конкурсов красоты, премий, мероприятий. А началось все с победы на фестивале туризма и красоты «Жемчужина России, Республика Карелия 2018». Получение короны победительницы вдохновило ее на создание своих собственных изделий.