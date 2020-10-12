Жительница Карелии пожаловалась в суд на решение мирового судьи

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел жалобу местной жительницы на постановление мирового судьи, сообщили в судебной инстанции.

Мировой судья признал женщину виновной в том, что она передала право управления своим автомобилем другому водителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, женщина подала жалобу в Лоухский районный суд, в которой просила его отменить.

Однако в ходе рассмотрения дела районный суд пришел к выводу, что мировой судья прав.

Решение мирового судьи - административный штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года - оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения.