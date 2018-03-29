Жительница Карелии выломала глазок в чужой входной двери

"Мобильный телохранитель" сработал в одной из квартир Сегежи, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую среду 28 марта около 20.00 в Сегежский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации "мобильный телохранитель" в одной из квартир, расположенной на Лесной улице.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии выяснили, что 39-летняя женщина повредила входную дверь квартиры – дама разбила дверной глазок.

Нарушительница общественного порядка передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства - на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции.