Жительница Петрозаводска стала чемпионкой по синкекусинкай

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Спортсменка из Петрозаводска Людмила Мартынович стала чемпионкой России по синкекусинкай.
Соревнования по этому виду единоборств проходили в городе Нововоронеж, сообщили в мэрии карельской столицы.
В турнире участвовало рекордное количество регионов, приславших своих сильнейших представителей. Так, 2 декабря в поединках в дисциплине синкекусинкай (категории ката) Людмила Мартынович заняла первое место.
В финале петрозаводчанка одолела чемпионку прошлого года, мастера спорта из Санкт-Петербурга.
Ранее Мартынович трижды становилась призером всероссийских соревнований, а в этом году завоевала чемпионский титул.
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