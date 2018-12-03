Жительница Петрозаводска стала чемпионкой по синкекусинкай

Спортсменка из Петрозаводска Людмила Мартынович стала чемпионкой России по синкекусинкай.

Соревнования по этому виду единоборств проходили в городе Нововоронеж, сообщили в мэрии карельской столицы.

В турнире участвовало рекордное количество регионов, приславших своих сильнейших представителей. Так, 2 декабря в поединках в дисциплине синкекусинкай (категории ката) Людмила Мартынович заняла первое место.

В финале петрозаводчанка одолела чемпионку прошлого года, мастера спорта из Санкт-Петербурга.

Ранее Мартынович трижды становилась призером всероссийских соревнований, а в этом году завоевала чемпионский титул.