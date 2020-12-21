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Переписка с подругой обошлась жительнице Карелии в 25 тысяч рублей

Новости. Общество
14:55, 22 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей республики, заявили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от 60-летней местной жительницы. Заявительница рассказала, что в социальной сети ей отправила сообщение якобы давняя подруга из Вологодской области.

Она написала кондопожанке, мол, сейчас у одного из российских банков проходит акция "Получи 5 000 рублей в подарок". Приятельница похвасталась жительнице города бумажников, что уже приняла в ней участие и предложила присоединиться. Женщина согласилась.

Подруга скинула в чат инструкцию, согласно которой заявительница должна была указать реквизиты банковской карты, в том числе код безопасности CVV2 / CVC2 и секретные пароли из СМС-сообщений. После чего со счёта кондопожанки были списаны 25 тыс. рублей. Приятельница успокаивала, что так и должно быть, деньги вернутся. Однако этого не произошло.

На просьбы отдать обратно всю сумму, ответа не последовало. Жительница Кондопоги решила позвонить своей подруге в Вологодскую область. Та сообщила, что не общалась с ней в интернете. Услышав эти слова, пострадавшая поняла – она попалась на уловку мошенников.

За минувшую неделю в подобной ситуации оказались ещё несколько жителей Карелии: 62-летняя жительница Питкяранты перевела неизвестным 11 500 рублей; у 37-летней жительницы Олонецкого района мошенники выманили более 6 тыс. рублей.

По всем заявлениям сотрудники полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными, переписываясь в социальных сетях. Прежде, чем переводить денежные средства близким или знакомым, которые просят вас о помощи или предлагают принять участие в акциях, позвоните им и уточните достоверность информации в личном разговоре. Никому не сообщайте персональные данные банковских карт: их номера, коды безопасности, сроки действия, ПИН-коды, секретные смс-пароли. Если неизвестные всё же получили доступ к вашему счёту и начали списывать деньги, немедленно сообщите об этом в финансовое учреждение, а также в правоохранительные органы.

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