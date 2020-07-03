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ЖК "Свиристель" глазами детей: компания "Баренц групп" подвела итоги конкурса рисунков и устроила праздник

Новости. Общество
17:07, 03 Июля 2020
фото: Баренц групп
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Главный приз за лучший рисунок – велосипед, получила Асмик Акобджанян.

Строительная компания "Баренц Групп" подвела итоги конкурса детских рисунков ЖК "Свиристель" глазами детей. По условиям конкурса ребята в возрасте до 11 лет представили на суд жюри рисунки, выполненные в разных техниках изобразительного искусства. На рисунке нужно было изобразить птицу свиристель, какой её представляет ребенок.

Жюри в составе представителей строительной компании определило победительницу – ею стала Асмик Акобджанян из Петрозаводска.

На празднике, организованной компанией "Баренц Групп" девочке вручили главный приз – велосипед. За второе место победителю подарили сертификат в магазин детских товаров номиналом 3000 руб., за третье - сладкий приз.

Кстати, все рисунки, участвовавшие в конкурсе, будут украшать один из подъездов жилого комплекса "Свиристель".

"Мы поздравляем победителей и приглашаем всех вступить в группу "Баренц Групп" во ВКонтакте, чтобы также участвовать в подобных мероприятиях – конкурсах, розыгрышах и праздниках, которые проводятся регулярно"- отметила маркетолог строительной компании Мария Круглова.

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