Журналист "Столицы на Онего" прочитал последнее письмо из "ада" своего деда, участника войны

Последнее письмо дед успел отправить еще до того, когда в новгородских лесах "начался ад".

Последнее письмо с фронта мой дед Михаил Васильевич Поташов написал в середине апреля 1942 года, когда Вторая ударная армия (еще не под командованием генерал-лейтенанта Власова) вместе с 839-м гаубичным артиллерийским полком, в котором воевал дед, уже оказалась в "Волховском котле". "13 апреля 1942 (Энский лес, хорошая землянка)", – значится в конце письма. Через две-три недели "хороших землянок" в "котле" не осталось, а окруженные солдаты обгладывали от голода деревья...

"Последнее письмо дед успел отправить еще до того, когда в новгородских лесах "начался ад", и я неслучайно взял эти слова в кавычки – на одном из фотоснимков немецкого военного корреспондента Георга Гундлаха запечатлена группа солдат вермахта возле указателя в районе "Волховского котла", где было так и написано: "Тут начинается ад", - пишет журналист Валерий Поташов.

Полный текст письма читайте здесь.