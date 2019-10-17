Значки с символикой "лагеря смерти" в Карелии продают в Интернете

Объявление о продаже появилось на одной из площадок в сети.

В Интернете появилось объявление о продаже значков "лагеря смерти" на Сямозерою Автор объявлений готов сбавить цену за оптовый заказ до ста рублей за значок.

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.