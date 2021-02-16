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Знаменитый повар дал рецепт идеальных блинов

Новости. Общество
19:40, 17 Февраля 2021
фото: pixabay.com / RitaE
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Знаменитый английский повар Джейми Оливер рассказал, как готовить идеальные блины.

Он утверждает, что это один из его лучших рецептов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Daily Mirror.

Для приготовления блинов потребуются стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотка морской соли. По словам повара, все ингредиенты необходимо положить в миску и тщательно перемешать венчиком.

Когда комков не останется, Оливер советует отставить смесь в сторону и подготовить сковороду. Ее необходимо поставить на огонь и смазать маслом.

Обжаривать одну сторону блина желательно около минуты. Если этого мало, повар советует увеличить температуру, если много – убавить. Затем блин переворачивают и жарят с обратной стороны еще минуту.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-17 19:49:39
Точно чтоли ? Век живи, век учись. :)
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