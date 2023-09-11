Зорняков восстанавливает инфраструктуру на новых территориях по поручению руководства Карелии

Директор центра спортивной подготовки Карелии Тимур Зорняков впервые рассказал о своей работе в Запорожской области.

Отправившийся летом в Васильевку, подшефную территорию Карелии в Запорожской области, депутат Петросовета Тимур Зорняков только сейчас комментировал свое новое назначение. На своей странице в соцсети он рассказал, чем занимается на новых территориях, пишет «МК в Карелии».

«Наша подшефная территория – это Васильевский муниципальный округ. В него входят города Васильевка, Днепрорудный, село Малая Белозёрка и другие, не такие крупные населенные пункты. Между военно-гражданской администрацией Васильевского муниципального округа и Карелией заключено соглашение и разработан план по восстановлению объектов инфраструктуры на территории Запорожской области. Он рассчитан на текущий год, с перспективой до 2024-го и 2025 года. Речь идет о ремонте административных зданий, объектов жизнеобеспечения, а также социальных объектов – больниц, школ, детских садов. Именно этим я здесь и занимаюсь по поручению руководства Карелии», - сообщил Зорняков.

Почему именно директор центра спортивной подготовки Зорняков был отправлен от Карелии в Васильевку, знает «МК в Карелии».