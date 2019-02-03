Звезда "Дома-2" рассказала об ужасной боли после пластики ягодиц

Участница "Дома-2" Дарья Лымарь решилась на пластическую операцию: в погоне за идеальной внешностью девушка сделала пластику ягодиц.

Она призналась, что всегда комплексовала по поводу ягодиц и долгое время мечтала об идеале. Операция Дарьи длилась шесть часов, передает сайт Cosmo.ru со ссылкой на интервью участницы проекта.

"Я лежу на спине, мне подложили специальные подушки. Мне очень больно даже просто брать кружку, а сидеть — вообще ад, сразу кружится голова. Первые три дня — самые тяжёлые. Но я уже дошла до ванной комнаты, чтобы посмотреть на себя. Там есть зеркало, я встала на цыпочки и посмотрела", — поделилась Дарья Лымарь.

Сейчас Дарья довольна своей внешностью: она уверена, что ее новые ягодицы идеально сочетаются с грудью пятого размера. "Результат мне нравится, но он пока не окончательный, так как ещё есть отёк. Доктор не разрешил делать слишком большую попу, могут быть осложнения. Форму подкорректировал и чуть увеличил", — рассказала она.