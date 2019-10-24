Звезда "Дома-2" шокировала фанатов поперечным шпагатом (ФОТО)

Роза Василишина продемонстрировала потрясающую растяжку.

Блогер впечатлила публику своей откровенностью. Девушка легла на пол в комнате с работающими телевизорами. Она легла на пол и сделала поперечный шпагат, подняв ноги руками выше головы, пишет Cosmopolitan.

"Моя гимнастика. Хочешь присоединиться?", – предложила Роза.

Василишина позировала в соблазнительном наряде – черной декольтированной рубашке и лосинах с леопардовым принтом. Заметно, что девушка в отличной физической форме и гордится своим достижением.