890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
Сегодня 10:34
В центре Петрозаводска вырубают деревья, чтобы добраться до коммунальных сетей
Сегодня 13:30
Мэр Петрозаводска придумал, как избавиться от заторов на дороге в сторону Лососинного
Сегодня 12:34

Звёздный онлайн-лагерь для творческих детей Карелии

Новости. Общество
16:24, 13 Июля 2022

Новости партнеров

Компания МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М» запустила первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет.

Дети могут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых возможность продемонстрировать свои работы в сети получают участники из любой точки России. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.

Инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря делает его доступным для всех — творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М».

Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и сувениры «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

Программа онлайн-лагеря

«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три смены, различающиеся по тематике:

  1. Музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля
  2. Фотография: с 18 по 24 июля
  3. Рисунок: с 25 по 31 июля

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие.

«Летом дети получают отличную возможность попробовать новые хобби, погрузиться в новые для себя виды творческой деятельности. Возраст 11-18 лет — это время, когда подросток еще ищет ответы на многие вопросы, важные для самоопределения и развития, но при этом современный подросток ищет ответы преимущественно в цифровой среде. Мы постарались учесть это в составлении программы онлайн-лагеря и предложили удобный для современных детей формат творческих занятий, где дети из любой точки нашей страны смогли бы напрямую общаться с блогерами, звездными наставниками, которые выступают в нашем лагере „вожатыми“. Я верю, что творческое коммьюнити, которое возникнет в нашем онлайн-лагере „Поколения М“, вдохновит многих ребят на творческие начинания и помогут найти новых друзей и единомышленников», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколение М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта «Поколение М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Аналитика

11.07.2022 14:40
Капитал
«Люди боятся прийти к нам»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Заповедные деньги довели до уголовного дела
08.07.2022 12:34
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.