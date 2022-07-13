Звёздный онлайн-лагерь для творческих детей Карелии

Компания МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М» запустила первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет.

Дети могут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых возможность продемонстрировать свои работы в сети получают участники из любой точки России. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.

Инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря делает его доступным для всех — творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М».

Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и сувениры «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

Программа онлайн-лагеря

«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три смены, различающиеся по тематике:

Музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля Фотография: с 18 по 24 июля Рисунок: с 25 по 31 июля

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие.

«Летом дети получают отличную возможность попробовать новые хобби, погрузиться в новые для себя виды творческой деятельности. Возраст 11-18 лет — это время, когда подросток еще ищет ответы на многие вопросы, важные для самоопределения и развития, но при этом современный подросток ищет ответы преимущественно в цифровой среде. Мы постарались учесть это в составлении программы онлайн-лагеря и предложили удобный для современных детей формат творческих занятий, где дети из любой точки нашей страны смогли бы напрямую общаться с блогерами, звездными наставниками, которые выступают в нашем лагере „вожатыми“. Я верю, что творческое коммьюнити, которое возникнет в нашем онлайн-лагере „Поколения М“, вдохновит многих ребят на творческие начинания и помогут найти новых друзей и единомышленников», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколение М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта «Поколение М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.