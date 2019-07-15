Звезды показали, как будут выглядеть в старости

Они провели эксперимент - с помощью специальных фильтров состарили фото.

Резидент Comedy Club 38-летний Гарик Харламов провел эксперимент и в социальной сети Инстаграм с помощью специальных фильтров состарил свое фото, а также фотографии знаменитых коллег Тимура Батрутдитнова и Вадима Галыгина. Благодаря этому подписчики смогли увидеть, как будут выглядеть кумиры современности на склоне лет, пишет "Узнай все".

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус тоже приняла участие в эксперименте мужа и показала поклонникам, какой она может стать тридцать лет спустя.

Не побоялись заглянуть в будущее актеры Настасья Самбурская и Иван Жидков. В комментариях к своей "пожилой" фотографии Настасья написала:



"Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить".

Ее примеру последовал Иван Жидков, и пропустив селфи через фильтры.