Звон колоколов в Карелии поднял с постели немощную бабушку

На звоннице старинной церкви в деревне Лумбуши установлены новые колокола.

Православная община деревни собирала средства на колокола «всем миром». В начале июня их подняли на звонницу и освятили, после чего над Лумбушами раздался колокольный звон.

Как утверждают в информационном отделе Петрозаводской епархии, послушать колокола встала даже немощная бабушка, которая давно прикована к постели. По свидетельству очевидцев, звон новых колоколов был слышан даже в соседнем поселке Пиндуши.

Деревянный храм в деревне Лумбуши был построен в начале XX столетия. Однако во время Великой Отечественной войны церковь была разорена. Её восстановление началось в 90-е годы прошлого столетия.

Новые колокола были отлиты на Московском колокольном заводе «ЛИТЭКС», а самый большой колокол украшен рельефными иконами и памятной надписью.