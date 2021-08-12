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На каникулах 140 школьников приняли участие в тематических походах на остров Кийпола в Карелии

Новости. Общество
12:40, 17 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Практики будущего»

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Программа проекта включала две экспедиции для детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет из различных регионов страны. 

Участники первой экспедиции — творческой — в течение двух недель занимались в ремесленных мастерских, были задействованы в арт-проектах и перформансах, организованных учителями, психологами, режиссерами и музыкантами. Научно-исследовательская экспедиция — «Поход в будущее» — дала школьникам возможность воплотить в жизнь научные проекты в области экотуризма, энергетики, агробиотехнологии, медиа и искусства, которые послужат основой устойчивого развития будущего экологического образовательного центра на острове.

«Первая летняя тематическая экспедиция для подростков состоялась 5 лет назад. За эти годы стало понятно, что проект нуждается в расширении, — так родилась идея организации центра, который объединит различные направления работы и будет готов принимать детей круглый год. Поиски постоянной площадки привели нас на остров Кильпола в северно-западной части озера Ладога в Карелии, — место среди уникального природного ландшафта внутри национального парка „Ладожские шхеры“. Идею развивать территорию, открытую к реализации культурных, образовательных и экологических инициатив, поддержал Сбербанк: благодаря его финансовому участию мы смогли компенсировать текущие расходы на организацию и проведение двух экспедиций», — рассказала организатор экспедиций Ирина Соколова.

«Детский лагерь — это уникальное место для формирования духовно-нравственных ценностей подростков. Находясь вдали от близких, они учатся самостоятельности, а жизнь в условиях дикой природы этому только способствует. Мы рады, что новый образовательный центр будет базироваться в Карелии, нам также импонирует экологическая составляющая проекта и идея поиска баланса между человеком, природой и технологиями, которая отвечает принципам ESG, зашитым в политику группы компаний Сбер», прокоментировал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В настоящий момент помимо палаточного городка на площадке уже есть тёплый дом, баня и мастерская. В перспективе строительство столовой, зала для занятий и тёплых домиков с необходимыми условиями для проведения круглогодичных программ и мероприятий, куда будут приглашаться эксперты и учителя для проведения лекториев и выездных мастер-классов.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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