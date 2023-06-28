17 предприятий Карелии присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Карелия включилась в активную фазу реализации национального проекта «Производительность труда» с 2022 года.

Как в своем интервью отметил первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Александр Ломако, сегодня повышение производительности труда - это не праздный вопрос, это вопрос технологического суверенитета, конкурентоспособности, повышения образовательного уровня.



Уже 17 организаций присоединилось к национальному проекту. Среди них ООО «Стройиндустрия КСМ», АО «Сегежский ЦБК, АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Сортавальский лесозавод», ООО «РК-Гранд», ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» и другие.



В этом году участником стал ООО «Инженерный центр «ЭФЭР», отметил Ломако.



Полностью интервью первого заместителя министра читайте на «Столице на Онего».