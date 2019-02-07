Погода в Петрозаводске сегодня, 7 февраля

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -13 ° …-10 °
|1 м/с
|З
|756 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Небольшой снег, -9 ° …-7 °
|2 м/с
|Ю
|753 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой снег, -7 ° …-6 °
|2 м/с
|Ю
|750 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|2 м/с
|ЮЗ
|751 мм.рт.ст.
|90%
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