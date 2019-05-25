Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 мая

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +7 ° …+11 °
|2 м/с
|ЮВ
|751 мм.рт.ст.
|71%
|день
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|3 м/с
|В
|748 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|2 м/с
|ЮЗ
|745 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой дождь, +9 ° …+10 °
|3 м/с
|ЮЗ
|744 мм.рт.ст.
|93%
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