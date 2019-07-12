Прогноз погоды на пятницу

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +8 ° …+10 °
|2 м/с
|З
|750 мм.рт.ст.
|86%
|день
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|2 м/с
|З
|748 мм.рт.ст.
|78%
|вечер
|Небольшой дождь, +8 ° …+10 °
|2 м/с
|З
|749 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
|Небольшой дождь, +7 ° …+8 °
|2 м/с
|З
|749 мм.рт.ст.
|94%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
05.07.2019, 15:46
Аналитика
11.07.2019 14:27
Политкухня
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства.
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии