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Новости. Погода
07:05, 08 Октября 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 октября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снег, 0 ° …+1 ° 5 м/с СЗ 746 мм.рт.ст. 94%
день Снег, +1 ° …+2 ° 5 м/с З 746 мм.рт.ст. 92%
вечер Небольшой снег, +1 ° …+2 ° 5 м/с З 746 мм.рт.ст. 89%
ночь Небольшой снег, +1 ° …+2 ° 4 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 90%
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