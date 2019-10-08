Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 октября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, 0 ° …+1 °
|5 м/с
|СЗ
|746 мм.рт.ст.
|94%
|день
|Снег, +1 ° …+2 °
|5 м/с
|З
|746 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|5 м/с
|З
|746 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|4 м/с
|ЮЗ
|747 мм.рт.ст.
|90%
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