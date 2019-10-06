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Новости. Общество
19:40, 06 Октября 2019
фото: © Facebook / Abi Hollyoake

32-летняя англичанка сбросила 40 кг, чтобы стать пожарным

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Мать двоих детей Эби Холлиоук из Корнуолла за два года осуществила свою детскую мечту.

Эби Холлиоук в детстве, встречая отца с работы, считала его героем, ведь он боролся с огнём и спасал людей. Именно этим и хотела заниматься девочка, но сперва не было времени, потом появились семья и лишние килограммы. Эби не любила готовить, поэтому и питалась полуфабрикатами. Именно они и стали виновниками поплывшей фигуры, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как только Эби с мужем переехали в другой город, женщина решилась продолжить перемены. Она обратилась в местную пожарную часть, но ожидаемо не смогла пройти тесты на физическую подготовку. Эби начала готовить диетические блюда и записалась в спортзал. Вес начал уходить, и женщина каждые три месяца проходила тесты, раз за разом их проваливая. И вот через два года Эби похудела со 101,5 килограмма до 63,5. Женщина смогла исполнить свою мечту и теперь успешно работает пожарным.

"Даже сейчас я продолжаю работать над собой — мой путь ещё не закончен. Мне очень помогло наличие цели: даже когда опускаются руки, ты просто смотришь на неё и упрямо идёшь ей навстречу", - рассказала Эби.

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