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35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера

Новости. Общество
23:30, 23 Апреля 2021
фото: pixabay.com / JUrban
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В Японии арестован мужчина, которого подозревают в мошенничестве в отношении своих многочисленных любовниц.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Soranews24.

39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа, которые получал от компании, занимающейся сетевым маркетингом. Он убеждал их в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал подарки на свой день рождения, причем каждой из них называл разные даты.

35 обманутых женщин объединились и в феврале сообщили о Миягаве в полицию. Они утверждают, что потратили на подарки и одежду для своего ухажера не менее 100 тысяч иен (около 71 тысячи рублей). Не исключено, что пострадавших было еще больше.

 

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