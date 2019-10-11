На северный поселок Карелии опустилась тьма (ФОТО)

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Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
В паблике "Беломорская трибуна" жители поселка разместили фото улиц в вечернее время.
"Вот такое уличное освещение, которого нет. Администрация наплевательски относиться к Пушному", - комментируют авторы свои фото.
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