На северный поселок Карелии опустилась тьма (ФОТО)

Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.

В паблике "Беломорская трибуна" жители поселка разместили фото улиц в вечернее время.

"Вот такое уличное освещение, которого нет. Администрация наплевательски относиться к Пушному", - комментируют авторы свои фото.