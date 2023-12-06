Пятый раз в истории уроженец Карелии удостоен Золотой звезды Героя Российской Федерации

Максим Поташев получил высокую награду из рук Президента России

Уроженец Медвежьегорского района Карелии Максим Поташев накануне Дня Героев Отечества был удостоен Золотой звезды Героя Российской Федерации. Высокую награду гвардии младшему лейтенанту вручил Президент РФ Владимир Путин за личное мужество и выполнение важных военных задач.

Отделение беспилотников под его командованием уничтожило 11 боевых бронированных машин и более чем 90 противников в районе Харьковской области. Максим лично выявил передвижение двух диверсионно-разведывательных групп неприятеля и скорректировал огонь артиллерии и танков, благодаря чему были уничтожены три боевые бронированные машины и более 40 боевиков ВСУ.

Максим Поташев стал пятым жителем Карелии, который удостоен Золотой звезды Героя Российской Федерации. До него это звание было присвоено лыжнице Ларисе Лазутиной, летчику Илье Сизову, космонавту Дмитрию Кондратьеву и участнику Второй чеченской войны Александру Калинину посмертно.