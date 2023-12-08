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Олимпийский чемпион из Петрозаводска прибыл на ВДНХ, чтобы заложить свои награды в экспозицию

Новости. Общество
11:01, 11 Декабря 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Владислав Ларин стал героем «Аллеи славы».

Уроженец Карелии Олимпийский чемпион Владислав Ларин стал героем «Аллеи славы» — проекта общества «Знание», сообщили в пресс-службе главы республики.

Как рассказали в истончике, 6 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная
церемония открытия «Аллеи славы», посвященной российским спортсменам и их достижениям.

Участие в мероприятии принял уроженец Карелии, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы по тхэквондо Владислав Ларин. Он прибыл на ВДНХ, чтобы лично заложить свои награды в экспозицию.

Организатором проекта выступило российское общество «Знание» при поддержке Министерства спорта России и Российского Союза боевых искусств. Накануне официального открытия «Аллею славы» осмотрел президент России во время посещения выставки «Россия».

На «Аллее» представлены имена выдающихся российских чемпионов и золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях.

Выставка открылась экспозицией, посвященной победам российских спортсменов в разных видах единоборств: самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба, ушу, муай-тай, кикбоксинг, грэпплинг, кудо, сумо, карате-кекусинкай, киокушин.

«Знание» планирует расширять аллею: наряду с боевыми искусствами и единоборствами появятся новые стелы, посвященные достижениям в зимних видах спорта, гимнастике, хоккее, синхронном плавании. Так, к 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, который страна будет отмечать 7 февраля 2024 года, выставка займет сразу две аллеи, отметили в источнике.

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