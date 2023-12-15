Будущее нацпарка «Ладожские шхеры» обсудили на площадке Карельского научного центра

Участники семинара-совещания обсудили развитие рекреационной деятельности.

Развитие рекреационной деятельности нацпарка «Ладожские шхеры» обсудили на площадке Карельского научного центра РАН 16 декабря участники семинара-совещания, сообщили в паблике Минприроды Карелии.

Участие в мероприятии приняло руководство национального парка, Минприроды Карелии, Росзаповедцентра, муниципальных образований, руководители бизнес-проектов.





Оксана Климанова — профессор МГУ, проводившая полевые работы на территории, отметила, что «Ладожские шхеры» — сложно создаваемый парк. Часть этой уникальной территории затрагивает муниципальные образования, преимущественно Лахденпохский район, — территорию с развитой дорожной инфраструктурой, туристическими базами, причалами.

Как рассказали в источнике, главная задача, стоящая перед парком на сегодняшний день, — это создание плана рекреационной деятельности, который определит и утвердит перечень посещаемых природных комплексов, территорий рекреационной деятельности, существующих и планируемых линейных объектов.





«Документ должен включать научный подход, быть сбалансированным и взвешенным. Важно учитывать наличие хозяйствующих объектов, реализацию бизнес проектов, чтобы выполнить задачу парка по сохранению природной уникальности территории шхер и продолжить экономическое развитие Приладожья», — отметил заместитель директора Росзаповедцентра Денис Вольф.



Результатами взаимодействия с федеральными нацпарками поделился руководитель Дирекции ООПТ Иван Кипрухин. Он заключил соглашение о взаимодействии с исполняющей обязанности дирекции нацпарка Еленой Кутуковой.

По его словам, Дирекция и парк будут обмениваться опытом в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, сохранения краснокнижных видов флоры и фауны, развития экотуризма.



По итогам семинара было принято решение продолжить работу по развитию рекреационной деятельности парка в рамках отдельной рабочей группы с участием Минприроды Карелии, муниципальных образований, дирекцией нацпарка, отметили в источнике.