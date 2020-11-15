71-летняя знаменитость раскрыла секрет сохранения молодости с помощью сна и водки

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг показала подтянутое тело и раскрыла секрет поддержания молодого внешнего вида с помощью водки и сна.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на People.

По информации издания, 71-летняя знаменитость удивила пользователей сети в мае, когда опубликовала фото в оранжевом спортивном топе и белых мини-шортах, показав поклонникам свой пресс. Вонг отметила, что массовое внимание пользователей сети к ее внешнему виду удивило ее. "Я модельер, поэтому выставляю напоказ других женщин, которых одеваю. Даже за время моей работы в Vogue я всегда была за камерой, поэтому я всегда видела себя создателем, а не предметом обсуждения", — призналась она.

Героиня материала связывает свою нестареющую внешность со спортивным прошлым: в молодости Вонг была профессиональной фигуристкой, а также танцовщицей в американской балетной школе. "Когда вы физически активны первые 16 лет своей жизни, это остается с вами, поскольку существует мышечная память", — пояснила дизайнер.

Несмотря на то что Вонг до сих пор тренируется, чтобы держать мышцы в тонусе, главным и необходимым инструментом поддержания своего внешнего вида она считает полноценный сон. "Мне нужно отдыхать, а сон — это регенератор и важная составляющая. И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля", — добавила она.