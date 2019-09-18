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Новости. Общество
14:38, 18 Сентября 2019
фото: © Беликов Валентин

"А когда им все понравится, ты должен сказать: "Это стоит 5 тысяч долларов"

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Известный в Карелии предприниматель и политик Сергей Пирожников рассказал, как он создал компанию с объемом продаж 20 млрд рублей в год. 

Издание "Деловой Петербург" опубликовало откровенное интервью с предпринимателем, бывшим депутатом Заксобрания Карелии Сергеем Пирожниковым, который рассказал, как организовал прибыльный бизнес в сфере IT – компанию "Купибилет". 

Поскольку Пирожников несколько лет жил в Петрозаводске и создал в нашем городе уникальный благотворительный проект – Центр воинской славы, который поддерживает до сих пор, мы решили перепечатать его интересный рассказ – о первых заработках, разборках с бандитами и создании успешного стартапа.

"Первые какие–то заметные деньги заработал примерно в 16 лет, когда еще учился в техникуме, - рассказывает Пирожников. - В свободное время играл в одну компьютерную онлайн–игру и познакомился в ней с человеком, который был лет на двадцать старше. Стали общаться, он узнал, что я делаю сайты. А у него была знакомая компания, которой это было нужно. Она занималась продажей никеля, думаю, шансов найти клиентов в интернете в тот момент у них было мало. Так что это была имиджевая штука.

Месяца полтора корпел, сделал все сам. В конце мой товарищ сказал: "Теперь самое важное. Ты должен сдать им свою работу и защитить ее. Ни в коем случае не говори, сколько это стоит. А когда им все понравится, ты должен сказать: "Это стоит 5 тысяч долларов". И что бы они тебе ни говорили, ни в коем случае не отступай назад. Ссылайся на затраты, программистов, что угодно. А если есть вопросы, разбирайтесь с моим партнером".

Небольшая комнатка. Сидят ребята крепкие. Можете представить, что за люди в то время занимались металлом. Показал работу, им все понравилось. Когда озвучил сумму, у них вытянулись лица. Они, конечно, позадавали мне какие–то вопросы и ушли думать. В итоге деньги мы эти получили и поделили пополам. Скоро у меня появился еще один заказчик".

Полностью читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-09-18 15:08:35
какой шлак!!!!!!
Сеня
2019-09-18 15:03:36
"рассказ – о первых заработках, разборках с бандитами"
Хе Хе а у нас была разница между предпринимателями и бандитами в те времена ????
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