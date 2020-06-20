"А вы не пили и не изменяли?": актер Домогаров отказался выходить на сцену, поддержав Ефремова

Народный артист России Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.

Как сообщают РИА Новости, соответствующий пост известный актер опубликовал в инстаграме.

Домогаров написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.

"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей - лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей", и это ужасно, что произошло", - написал актер.

Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.

"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" - вопрошает актер.

Домогаров обвинил подписчиков в том, что те "топчутся на крови", и потребовал от них не приходить на его спектакли.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не возьмет от него материальную помощь.