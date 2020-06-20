890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный водитель без прав, остановленный в центре Медвежьегорска, попал под уголовную статью
Сегодня 08:50
Очередную точку несанкционированной торговли обнаружили в Петрозаводске 4
Сегодня 08:40
Аферист оставил семью из Карелии без денег и "уехал на сказочный индонезийский остров" 1
Сегодня 10:19
Серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы три человека
Сегодня 12:53
"Поправки в Конституцию – это ширма для продолжения правления нынешнего президента" 4
Сегодня 17:03
Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией 1
Сегодня 09:10

"А вы не пили и не изменяли?": актер Домогаров отказался выходить на сцену, поддержав Ефремова

Новости. Общество
20:40, 20 Июня 2020
фото: Геннадий Черкасов / МК
Загрузка...

Народный артист России Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.

Как сообщают РИА Новости, соответствующий пост известный актер опубликовал в инстаграме.

Домогаров написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.

"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей - лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей", и это ужасно, что произошло", - написал актер.

Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.

"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" - вопрошает актер.

Домогаров обвинил подписчиков в том, что те "топчутся на крови", и потребовал от них не приходить на его спектакли.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не возьмет от него материальную помощь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»