Абонентам Tele2 оплаченные услуги доступны независимо от баланса

Tele2 позволяет клиентам независимо от баланса использовать свой оплаченный тариф в полном объеме – минуты и гигабайты, а также другие подключенные опции.

Такой подход отличается от правил, принятых на телеком-рынке.

На телеком-рынке существует практика, когда абонент не может использовать свой оплаченный пакет услуг при минусовом балансе. Для клиентов Tele2 действуют другие правила – если абонентская плата по тарифу внесена, то оплаченные услуги доступны независимо от баланса.

Оператор не ограничивает использование минут, гигабайтов, а также дополнительных опций, таких как доступ к соцсетям и мессенджерам, кинотеатру Wink, "Безлимит на YouTube", "Безлимит на СберЗвук", и других услуг, которые можно добавить в разделе "Настрой тариф". Преимущество действует на всех пакетных предложениях открытой для подключения линейки, а также на большинстве архивных тарифных планов. Подробности на сайте оператора.

Также пользователям большинства открытых для подключения тарифов доступны и другие выгодные возможности. Это в том числе бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, защита от нежелательных подписок, бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут. Кроме того, неизрасходованные пакеты услуг можно покупать или продавать на "Маркете Tele2".

Новости Телекома