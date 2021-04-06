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Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино

Новости. Общество
15:45, 07 Апреля 2021
фото: © Tele2
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Tele2 предлагает клиентам новые возможности в рамках экосистемы услуг и пополняет линейку инновационных сервисов, не имеющих аналогов в телекоме.

Теперь клиенты оператора могут обменять неизрасходованные минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. "Стоимость" кино в минутах равна его продолжительности.

Клиенты Tele2 абсолютно свободны в управлении остатками пакетов: они могут пользоваться ими бессрочно, делиться с другими абонентами по всей России или продавать на "Маркете Tele2". Теперь минуты легко обменять на фильмы онлайн-кинотеатра Wink. Клиенты могут использовать любые доступные им минуты: из основного пакета на тарифе, из перенесенных остатков или приобретенных на площадке "Маркет Tele2".

Для просмотра необходимо в личном кабинете Tele2 перейти в раздел "Обмен минут на кино", сделать выбор на киновитрине, где представлено более 4000 фильмов, и подтвердить обмен. "Стоимость" фильма в минутах приравнивается к его длительности. Например, при выборе кинохита Гая Ричи "Джентльмены" (18+) продолжительностью 1 час 53 минуты у абонента из пакета спишется 113 минут.

После обмена фильм будет доступен для просмотра абоненту в разделе "Моя коллекция" в течение 30 дней или 48 часов в зависимости от выбранного кино. Посмотреть его в видеосервисе Wink можно на любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.

Обменять минуты на фильмы можно на открытых тарифах линейки "Мой Tele2", а также "Везде онлайн" (доступен в ряде регионов), "Везде онлайн+" (Санкт-Петербург), "Премиум", "Игровой" и "Безлимит". Клиент может воспользоваться сервисом при наличии внесенной абонентской платы за тариф. Более подробно о продукте по ссылке.

"Наши исследования показали, что именно посещение стриминговых платформ оказалось самым популярным досугом абонентов Tele2 на самоизоляции: онлайн-кинотеатры обошли по доле пользователей образовательные сервисы и библиотеки. Кино стало своего рода антидепрессантом для клиентов в тревожное время пандемии. Мы развиваем экосистему Tele2 и предлагаем абонентам использовать базовые услуги для доступа к нетелеком-сервисам. В прошлом году Tele2 запустила кинотариф с встроенным доступом к онлайн-кинотеатру Wink, теперь мы предлагаем пользователям пакетных тарифов смотреть кино без дополнительной оплаты. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты в рамках пакета – на разговоры или лучшие новинки киносервиса. Tele2 подтверждает репутацию трендсеттера в отрасли: обмен минут на нетелеком-сервисы – такого на рынке еще не было", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

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