В этом году в Карелии родилась Тайна

В Минздраве Карелии назвали самые редкие имена, которые родители давали детям в этом году.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети рассказал о самых редких именах, которые родители давали своим детям в течение девяти месяцев этого года. Это Адам, Нестор, Яромир, Аглая, Раиса и Тайна. Новорожденных с такими именами сейчас всего по одному в республике.



Самыми популярными именами стали Артём – 72 и Александр – 70; у девочек – София – 85, Алиса – 64, Ева – 64. Чуть менее популярны среди мальчиков стали имена Иван и Лев - по 50, среди девочек – Василиса - 50, Варвара и Полина – по 48 и Виктория – 45.



Всего за девять месяцев в органах ЗАГС республики зарегистрировали рождение 1 730 мальчиков и 1 608 девочек. Из них 45 двоен.





