Административное здание появится во дворе жилых домов в центре Петрозаводска

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Во дворе жилых домов на ул. Титова,2а частный инвестор планирует реконструировать здание котельной под административное здание.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на заборе, которым огорожена стройплощадка. Начало работ назначено на октябрь 2018 года, завершение – в декабре 2019 года.
Заказчиком выступает некто В.Т. Плаксин, а генеральным подрядчиком стало ООО "Омега-Инвест". Указанные в информации телефонные номера не обслуживаются или не существуют.
В компании "КВ Комплект", которая значится ответственной за авторский надзор", "Столице на Онего" рассказали, что не работают на данном объекте.
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